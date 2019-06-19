В Ленинском районе меняют водопроводное оборудование

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-19T16:27:38+03:00

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Плановые работы по замене оборудования проводятся сегодня, 19 июня, на сетях «КВС» в зоне обслуживания насосной станции «Сокол». Станция обслуживает абонентов части Ленинского района и обеспечивает подачу ХВС в жилые микрорайоны от улицы Саперная до 4-й Дачной.

- В ходе работ будет проведена замена шести единиц запорной арматуры, одна из которых стоит на водоводе, непосредственно поставляющем воду от ВК-2 на насосную станцию. Специалисты компании проводят демонтаж устаревших и изношенных задвижек. Постепенное обновление технологического оборудования на сетях и сооружениях городского водокомплекса позволит сократить количество повреждений, а также максимально сокращать количество абонентов в зоне отключения при их ликвидации. При проведении работ была использована современная запорная арматура с обрезиненным клином. Срок работы при имеющейся нагрузке составит порядка 20-25 лет, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Всего в период плановых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду в рамках производственной программы запланирована замена 40 задвижек, 350 пожарных гидрантов, восстановление 68 разрушенных колодцев. На внутри дворовых коммуникация заменят порядка 2 км труб.

Следующие плановые работы пройдут 20 июня в части Ленинского и Кировского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU