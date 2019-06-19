Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов
Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о принятии федерального закона, который поможет завершить строительство проблемных домов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.
Закон предусматривает создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. Региональный фонд сможет направлять средства на достройку и жилищно-строительным кооперативам. Напомним, часто именно ЖСК после банкротства застройщиков приходится брать на себя обязательства по достройке домов.
- Сегодня Госдума приняла закон, разрешающий ЖСК участвовать в достройке проблемных домов. Это может быть через государственную поддержку. Об этом просили нас обманутые дольщики. Ранее этой нормы в законе не было, — отметил Николай Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU