Панков: Новый закон даст возможность ЖСК участвовать в достройке проблемных домов

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-19T16:18:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о принятии федерального закона, который поможет завершить строительство проблемных домов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.

Закон предусматривает создание региональных фондов за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда для достройки проблемных объектов. Региональный фонд сможет направлять средства на достройку и жилищно-строительным кооперативам. Напомним, часто именно ЖСК после банкротства застройщиков приходится брать на себя обязательства по достройке домов.

- Сегодня Госдума приняла закон, разрешающий ЖСК участвовать в достройке проблемных домов. Это может быть через государственную поддержку. Об этом просили нас обманутые дольщики. Ранее этой нормы в законе не было, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU