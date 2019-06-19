Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-19T14:53:18+03:00

Жертва описывает воровку, как очень приятную и располагающую к себе женщину

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В Саратове ранее судимая карманница еще раз пошла на преступление. Она украла из сумки женщины телефон.

ГУ МВД России по Саратовской области опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видеоподробности о преступлении.

- Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. К жертве подошла незнакомая злоумышленница. Они разговорились, и потом женщина обнаружила, что из закрытой сумки пропал телефон. Потерпевшая не понимает, когда воровка успела его своровать, — говорится в видео.

Гражданка описывает подозреваемую, как очень приятную, располагающую к себе женщину в ярком платье.

Полиция оперативно задержала злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя жительница Заводского района. Шесть лет назад она уже была судима и теперь ее снова отправили под арест, возбуждено уголовное дело.

- Просто так взяла, от дурости. Больше такого не будет, я каюсь, честно, — сказала задержанная.

ИСТОЧНИК KP.RU