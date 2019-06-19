Саратовская полиция опубликовала видеоподробности кражи на остановке
Задержана подозреваемая в краже.
В Саратове ранее судимая карманница еще раз пошла на преступление. Она украла из сумки женщины телефон.
ГУ МВД России по Саратовской области опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте» видеоподробности о преступлении.
- Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. К жертве подошла незнакомая злоумышленница. Они разговорились, и потом женщина обнаружила, что из закрытой сумки пропал телефон. Потерпевшая не понимает, когда воровка успела его своровать, — говорится в видео.
Гражданка описывает подозреваемую, как очень приятную, располагающую к себе женщину в ярком платье.
Полиция оперативно задержала злоумышленницу. Ей оказалась 33-летняя жительница Заводского района. Шесть лет назад она уже была судима и теперь ее снова отправили под арест, возбуждено уголовное дело.
- Просто так взяла, от дурости. Больше такого не будет, я каюсь, честно, — сказала задержанная.
ИСТОЧНИК KP.RU