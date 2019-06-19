В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб
Каждому виновному предпринимателю — штраф 20 тыс. рублей
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Прокуратура Алгайского района Саратовской области проверила торговые точки. Для более тщательной работы был привлечен сотрудник Роспотребнадзора.
Как сообщили «КП-Саратов», некоторые пекарни изготовляли и продавали хлебную продукцию без норм соответствия. Выяснилось, что качество готовых изделий в двух торговых точках не соответствует нормам безопасности.
В отношении двух лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Арбитражный суд области назначил каждому предпринимателю штраф в 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU