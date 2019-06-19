В Алгайском районе две пекарни выпекали некачественный хлеб

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-19T14:56:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Алгайского района Саратовской области проверила торговые точки. Для более тщательной работы был привлечен сотрудник Роспотребнадзора.

Как сообщили «КП-Саратов», некоторые пекарни изготовляли и продавали хлебную продукцию без норм соответствия. Выяснилось, что качество готовых изделий в двух торговых точках не соответствует нормам безопасности.

В отношении двух лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Арбитражный суд области назначил каждому предпринимателю штраф в 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU