Панков: Инициатива Володина поможет многодетным семьям решить проблемы с жильем

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-19T14:10:51+03:00

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям, где родился третий ребенок или последующие дети. В числе авторов важнейшей инициативы — председатель Госдумы Вячеслав Володин, об этом напомнил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- В Госдуме уделяется серьезное внимание проблемам, которые касаются благополучия наших граждан. Сегодня обсудили несколько инициатив, которые направлены на улучшение жилищных условий людей. В том числе, молодых семей с детьми.

Начинать самостоятельную жизнь всегда непросто, особенно когда нет самого необходимого — крыши над головой. И когда мы говорим о помощи таким семьям, нужно предлагать конкретные варианты. И потому сегодня в третьем чтении принята инициатива, одним из авторов которой, кстати, является спикер Госдумы Володин. Речь идет о выплате 450 тыс. рублей семьям, которые взяли ипотеку. Эти средства граждане могут направить на погашение кредита. Получить деньги можно при рождении после 1 января 2019 года третьего ребенка. Отмечу, что это не только ощутимая финансовая помощь, но и хороший повод для родителей задуматься об увеличении своей семьи, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU