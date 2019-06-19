Рецидивист «заминировал» больницу Заводского района

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-19T13:59:21+03:00

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В Саратове задержан подозреваемый в телефонном терроризме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 16 июня гражданин позвонил в экстренную службы и заявил о минировании больницы на улице Крымская Заводского района.

На место срочно выехали оперативные службы, которые не обнаружили взрывного устройства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полиция и УФСБ задержали 45-летнего подозреваемого — им оказался ранее судимый житель села Курдюм Татищевского района. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU