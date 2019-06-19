2019-06-19T13:53:43+03:00
Общество

В Энгельсе дачница закрыла забором проход к Волге

Суд обязал ее снести ограждение
Ольга Симонова
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В Энгельсе прокуратура через суд добилась, чтобы дачница убрала забор, из-за которого люди не могли пройти к Волге.

- В некоммерческом товариществе «Звездный» к реке примыкает земельный участок местной жительницы. Она в границах берега возвела забор из профлиста, из-за чего граждане свободно не проходили к водоему, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Когда надзорный орган района узнал об этом, то провел проверку, а после обратился в суд, чтобы он обязал женщину снести забор.

Правосудие так и поступило. Больше препятствия для граждан быть не должно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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