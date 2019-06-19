Правительство Саратовской области берет в долг еще 4,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-19T13:28:58+03:00

В марте уже были взяты 3 млрд рублей

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18 июня правительство Саратовской области на площадке госзакупок разместило девять лотов на различные суммы кредитов. Саратовские власти просят об открытии невозобновляемых кредитных линий для исполнения программы государственных внутренних заимствований региона на 2019, 2020 и 2021 годы.

Общий объем средств, которые планирует привлечь правительство области по этим девяти закупкам, — почти 4,1 млрд рублей. Переплатить регион готов до 688,5 млн рублей по ставке 8,44% за пользование денежными средствами.

Заявки от банков на участие в торгах принимаются до 5 июля, аукционы состоятся 11 июля.

Деньги требуются для перекредитования ранее взятых заимствований в коммерческих банках. При этом уровень госдолга области вырасти не должен, заметили в Минфине.

Напомним, госдолг региона продолжает удерживаться на отметке 47 млрд 957,6 млн рублей, а долг муниципальных районов области за месяц вырос на 211 млн рублей.

Также на сайте госзакупок есть данные, что правительство Саратовской области в марте 2019 года уже размещало восемь аукционов на открытие кредитных линий, из них шесть завершились заключением договоров о кредитах на общую сумму 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU