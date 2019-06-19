2019-06-19T13:20:24+03:00
Происшествия

В Саратовском районе горело поле

Огонь полыхал у сел Багаевка и Александровка [фото]
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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В Саратовском районе вечером 18 июня полыхал природный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, горело поле у сел Багаевка и Александровка.

Пользователь Александр Селиверстов опубликовал в группе «Саратов онлайн» фотографии пожара, который охватил несколько десятков метров.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Он сообщил, что увидел ЧП во время поездки на машине и вызвал пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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