В Саратовском районе горело поле
Огонь полыхал у сел Багаевка и Александровка [фото]
Фото соцсетей
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В Саратовском районе вечером 18 июня полыхал природный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, горело поле у сел Багаевка и Александровка.
Пользователь Александр Селиверстов опубликовал в группе «Саратов онлайн» фотографии пожара, который охватил несколько десятков метров.
Фото соцсетей
Он сообщил, что увидел ЧП во время поездки на машине и вызвал пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU