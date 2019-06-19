2019-06-19T12:26:06+03:00
Общество

В Саратовской области из-за бешенства убьют почти 6 тыс. лисиц

Этим займутся чиновники и егеря
Ольга Симонова
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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области запланировал до конца этого года убить 5 691 лисицу.

- В последние годы в регионе наблюдается неблагоприятная обстановка по распространению бешенства. Им болеют все теплокровные, однако главным переносчиком являются лисы, — сообщили «КП-Саратов» в комитете.

Численность этих животных в области — 13 556 особей, и до 31 декабря егеря и чиновники должны убить почти 6 тыс. лисиц, чтобы снизить популяцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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