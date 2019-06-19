2019-06-19T12:27:38+03:00
Экономика

В Петровске новый резидент ТОСЭР планирует перерабатывать пластмассу

Производство за 30 млн рублей собирается выпускать полиэтиленовое полотно
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В реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Петровске внесено ООО «Экопетровск».

Предприятие «Экопетровск» создано в феврале 2019 года и собирается организовать производство пластмассовых изделий, в том числе после переработки полимерного сырья. Размещаться предприятие с 38 работниками собирается на пустующих площадях завода «Молот».

- Проектом предусмотрено производство вторичных гранул ПВД из полиэтиленового сырья, его переработка и выпуск полотна, рукавов, полурукавов и мешков ПВД. Объем инвестиций по данному проекту составит более 30 млн рублей. На серийное производство завод планирует выйти в 2020 году, — уточнили в Минэкономики.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Петровск» была создана в 2017 году. Резиденты ТОСЭР могут рассчитывать на налоговые льготы, снижение страховых взносов и доступ к инструментам Фонда развития моногородов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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