2019-06-19T12:04:36+03:00
Происшествия

Директора казенного учреждения в Энгельсе будут судить за хищение 15 млн рублей

В отношении нее возбуждено уже второе уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области в отношении экс-директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта» возбуждено очередное уголовное дело о хищении.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, женщина организовала мошенническую схему по присвоению бюджетных средств.

По версии следствия, она предоставляла в комитет финансов администрации завышенные сведения о зарплате сотрудников. Таким образом, женщина похитила более 5 млн рублей.

При этом ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление на 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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