Директора казенного учреждения в Энгельсе будут судить за хищение 15 млн рублей
В отношении нее возбуждено уже второе уголовное дело
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В Энгельсе Саратовской области в отношении экс-директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта» возбуждено очередное уголовное дело о хищении.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ региона, женщина организовала мошенническую схему по присвоению бюджетных средств.
По версии следствия, она предоставляла в комитет финансов администрации завышенные сведения о зарплате сотрудников. Таким образом, женщина похитила более 5 млн рублей.
При этом ранее в отношении нее уже было возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление на 10 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU