За незаконные врезки в водопровод полагается штраф

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-19T11:51:13+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» проводят регулярные мероприятия по определению абонентов, самовольно подключившихся к сетям организации. Практика показывает, что данные нарушения не единичные, и желание пользователей ресурса сэкономить на оформлении документов приводит в дальнейшем к достаточно ощутимым штрафам. Одним из очередных незаконных пользователей оказалось СНТ «Петушок», расположенное на территории Елшанской птицефабрики в Ленинском районе.

В 2018 году СНТ «Петушок» и ООО «КВС» подписали договор, определяющий условия подключения объекта к системе водоснабжения. На основании договора СНТ получило технические условия, в соответствии с которыми должно было подготовить проектную документацию и представить ее в компанию на согласование в установленном порядке.

В нарушение договорных обязательств СНТ не подготовило проектную документацию для подключения объекта и выполнило строительство коммуникаций самовольно. В связи с выявленными нарушениями специалистами ООО «КВС» было проведено обследование и установлено незаконное подключение к системе водоснабжения. В настоящее время несанкционированное пользование ресурсом прекращено. По данному нарушению предусмотрены штрафные санкции. Компания провела отключение подачи воды в СНТ «Петушок» до полного оформления документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Кроме того, дальнейшая возможность использования коммуникаций для обеспечения СНТ питьевой водой будет определена после осмотра трубопровода на наличие отклонений от требований технических норм и правил.

Данные мероприятия проводятся в рамках реализации программы по снижению потерь воды. Напомним, что в 2018 году потери ресурса при транспортировке снижены на 5,5% по сравнению с 2017.

Получить консультацию по оформлению водопровода можно в центре по работе с абонентами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по адресу: улица Советская, 10. Время работы: понедельник – пятница — с 08:00 до 17:00, суббота — с 09:00 до 13:00. Телефон: 24-65-95.

ИСТОЧНИК KP.RU