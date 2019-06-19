В Саратове посетителям небольших фитнес-клубов придется перейти в крупные центры

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-19T11:59:47+03:00

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В Саратовской области депутаты регионального парламента обсудили деятельность фитнес-центров.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной думе, был рассмотрен проект федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В частности, речь шла о единых стандартах работы фитнес-клубов. Предлагается, что их будет определять Всероссийская федерация фитнеса.

При этом парламентарии обеспокоились, не приведут ли новшества к росту цен на занятия или сокращению числа клубов. Министр спорта Александр Абросимов уверен, что сейчас в подобных заведениях бывает опасно заниматься, так как они «открываются в любом подвале». Представитель Общественной палаты Евгений Малявко также считает, что сейчас инструкторами по фитнесу зачастую работают непрофессионалы.

При этом Александр Абросимов, отвечая на вопросы о возможном закрытии небольших и относительно недорогих фитнес-клубов, настаивал на том, что клиенты просто перейдут в крупные. При этом он уверен, что на ценах это не скажется.

ИСТОЧНИК KP.RU