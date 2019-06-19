2019-06-19T12:01:36+03:00
Недвижимость

В Саратове отключена вода еще на двух улицах

Ремонт обещают завершить к полуночи
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В Саратове из-за очередных аварий на трубопроводе 19 июня снижена подача воды жителям домов на улицах 1-я Садовая и Вольская.

Как уточнили в ООО «КВС», для ликвидации повреждений ограничено холодное водоснабжение домов на 1-й Садовой, на участке от улицы Симбирская до Хвалынской, а на улице Вольская — от 1-й Садовой до Соколовой.

Закончить ремонт и вернуть водоснабжение планируют сегодня, в районе полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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