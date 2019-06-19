2019-06-19T11:28:23+03:00
Недвижимость

Опубликован список саратовских дворов, где начинается ремонт

В некоторых из них проведут замену труб водоснабжения
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Ремонт обещают провести в 27 дворах Саратова. Фото пресс-службы мэрииРемонт обещают провести в 27 дворах Саратова. Фото пресс-службы мэрии
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В Саратове до конца 2019 года запланировано благоустроить и отремонтировать 27 дворов, к которым примыкают 68 многоэтажных домов.

Финансирование работ идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В некоторых дворах вместе с благоустройством сделают ремонт коммуникаций тепло- и водоснабжения. Замена труб запланирована в 17 дворах. Уже работают возле домов по улице Перспективная, 17, 19, 21, 23 и Тархова, 20. В Кировском районе меняют трубы по двум адресам.

Управляющие компании заставляют ремонтировать фасады (цоколей), входные группы, обрезать деревья. Кроме того, как сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова, срезают ограждения самовольных парковок.

Сегодня работы по благоустройству проводятся в шести дворах 19 многоквартирных домов:

Заводской район:

1. улица Миллеровская, 71, 73, 73а, Огородная, 223, 225, 225а, 1-й Огородный тупик, 15, 17, 13, 18;

Кировский район:

2. улица Рябиновская, 4, 6, улица Алексеевская, 5;

Ленинский район:

3. улица Мира, 4;

Октябрьский район:

4. улица Шелковичная, 12а;

Фрунзенский район:

5. улица Пугачева, 85/93;

6. улица Вавилова, 51Б, 51, 51/57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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