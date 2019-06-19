Опубликован список саратовских дворов, где начинается ремонт
В Саратове до конца 2019 года запланировано благоустроить и отремонтировать 27 дворов, к которым примыкают 68 многоэтажных домов.
Финансирование работ идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
В некоторых дворах вместе с благоустройством сделают ремонт коммуникаций тепло- и водоснабжения. Замена труб запланирована в 17 дворах. Уже работают возле домов по улице Перспективная, 17, 19, 21, 23 и Тархова, 20. В Кировском районе меняют трубы по двум адресам.
Управляющие компании заставляют ремонтировать фасады (цоколей), входные группы, обрезать деревья. Кроме того, как сообщили в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова, срезают ограждения самовольных парковок.
Сегодня работы по благоустройству проводятся в шести дворах 19 многоквартирных домов:
Заводской район:
1. улица Миллеровская, 71, 73, 73а, Огородная, 223, 225, 225а, 1-й Огородный тупик, 15, 17, 13, 18;
Кировский район:
2. улица Рябиновская, 4, 6, улица Алексеевская, 5;
Ленинский район:
3. улица Мира, 4;
Октябрьский район:
4. улица Шелковичная, 12а;
Фрунзенский район:
5. улица Пугачева, 85/93;
6. улица Вавилова, 51Б, 51, 51/57.
ИСТОЧНИК KP.RU