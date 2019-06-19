На улице Серова закоренелый рецидивист украл у собутыльника Samsung
В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 18 июня, установила, кто совершил кражу на улице Серова.
- С заявлением о преступлении 24-летний мужчина обратился в 23:04 11 июня и рассказал, что примерно за полчаса до этого его знакомый Сергей украл у него телефон Samsung Galaxy S7. Это произошло, пока граждане пили у дома №3 по улице Серова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что мобильник похитили 41-летний мужчина, уже находящийся под подпиской о невыезде за аналогичное преступление. Также у гражданина уже послужной список сроков — с 2000 года он постоянно получает новые сроки.
Похищенный телефон у злоумышленника забрали.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU