2019-06-19T11:18:46+03:00
Происшествия

На улице Серова закоренелый рецидивист украл у собутыльника Samsung

Телефон у злоумышленника забрали
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 18 июня, установила, кто совершил кражу на улице Серова.

- С заявлением о преступлении 24-летний мужчина обратился в 23:04 11 июня и рассказал, что примерно за полчаса до этого его знакомый Сергей украл у него телефон Samsung Galaxy S7. Это произошло, пока граждане пили у дома №3 по улице Серова, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и установили, что мобильник похитили 41-летний мужчина, уже находящийся под подпиской о невыезде за аналогичное преступление. Также у гражданина уже послужной список сроков — с 2000 года он постоянно получает новые сроки.

Похищенный телефон у злоумышленника забрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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