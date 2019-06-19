В Саратове отчиму погибшего подо льдом мальчика дали условный срок

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-19T11:25:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор 31-летнему мужчине, которого признали виновным в смерти пятилетнего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, погибший мальчик был сыном его сожительницы.

Ранее «Комсомолка» писала, что трагедия произошла на базе отдыха острова Зеленый. Мужчина работал там сторожем и проживал вместе с женщиной и пятилетним ребенком.

30 ноября гражданин отправился на Волгу с пасынком. При этом лед был слишком тонкий, о чем подсудимый не мог не знать. Как следствие, оба они провалились в ледяную воду.

Мужчина попытался вытащить мальчика, но не смог. Он позвал дедушку ребенка и знакомого. Пострадавшего достали и оказали первую помощь, но спасти не смогли.

В суде гражданин полностью признал вину и был приговорен к году условно.

ИСТОЧНИК KP.RU