В Саратове отчиму погибшего подо льдом мальчика дали условный срок
В Саратове вынесен приговор 31-летнему мужчине, которого признали виновным в смерти пятилетнего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, погибший мальчик был сыном его сожительницы.
Ранее «Комсомолка» писала, что трагедия произошла на базе отдыха острова Зеленый. Мужчина работал там сторожем и проживал вместе с женщиной и пятилетним ребенком.
30 ноября гражданин отправился на Волгу с пасынком. При этом лед был слишком тонкий, о чем подсудимый не мог не знать. Как следствие, оба они провалились в ледяную воду.
Мужчина попытался вытащить мальчика, но не смог. Он позвал дедушку ребенка и знакомого. Пострадавшего достали и оказали первую помощь, но спасти не смогли.
В суде гражданин полностью признал вину и был приговорен к году условно.
ИСТОЧНИК KP.RU