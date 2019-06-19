После обращения к Володину в Саратове установят табличку на доме, где жил Олег Табаков
Мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на обращение саратовцев, опубликованное в «Инстаграм». В соцсети на странице сторонников спикера ГД Вячеслава Володина к властям города обратились по поводу установки мемориальной доски Олегу Табакову на фасаде здания, где он жил несколько лет.
Это дом расположен на пересечении улицы Большая Казачья и Мирного переулка.
Михаил Исаев заметил, что на такое обращение невозможно не отреагировать.
- Табличка на данном доме будет обязательно установлена. Саратовцы гордятся своими земляками, актер, мастер, учитель Олег Павлович Табаков — не исключение. Горожане должны знать историю своего города и имена тех, чьи судьбы с ним связаны, — написал мэр комментарий в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU