После обращения к Володину в Саратове установят табличку на доме, где жил Олег Табаков

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-19T11:12:04+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев отреагировал на обращение саратовцев, опубликованное в «Инстаграм». В соцсети на странице сторонников спикера ГД Вячеслава Володина к властям города обратились по поводу установки мемориальной доски Олегу Табакову на фасаде здания, где он жил несколько лет.

Это дом расположен на пересечении улицы Большая Казачья и Мирного переулка.

Михаил Исаев заметил, что на такое обращение невозможно не отреагировать.

- Табличка на данном доме будет обязательно установлена. Саратовцы гордятся своими земляками, актер, мастер, учитель Олег Павлович Табаков — не исключение. Горожане должны знать историю своего города и имена тех, чьи судьбы с ним связаны, — написал мэр комментарий в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU