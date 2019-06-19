Панков: Что сможет с себя снять Кудрин на отчете Счетной палаты?

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-19T12:03:12+03:00

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступил в Государственной Думе с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

В настоящее время Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов.

- На отчете Счетной палаты в комитете ГД по контролю и регламенту Алексей Кудрин поступил неординарно. Он начал раздеваться. А точнее, попросил разрешения снять пиджак. Все-таки лето. Депутаты разрешили, пошли на это, лишь бы Счетная палата устранила нарушения в исполнении бюджетной системы. А вот что он может снять при отчете 26-го июня на пленарном заседании — большой вопрос?

Обозначил 4 основные задачи. Приведу на фото. Борьба с «парашютами» и произволом при утрате бюджетных средств, привлечение к ответственности виновных. Такими задачами Счетная палата хочет искоренить нарушения. Говорит убедительно, приводит цифры по обращению министерств гражданам. Всего лишь 25 % отвечают. Привел плохую тенденцию. Регионы не имеют полной возможности распоряжаться своими средствами. Хорошо отозвался о работе Татьяны Голиковой.

Во время беседы было много вопросов. Один из них — это поддержка госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Все понимают, что сегодня регионы испытывают проблемы с софинансированием федеральных программ и подготовкой проектно-сметной документации. Сам убедился в этом, встречаясь с аграриями в районах. Просто в регионах не хватает денег. 70-75% расходов - зарплата и социальная сфера. На развитие, по сути, ничего не остается. Плюс большая разница в доходах между центром и субъектами. Кудрин высказал свое видение, понимает, что проблема системная. Но нужно искать эффективное решение — от этого зависит развитие и улучшение качества жизни регионов, — пишет Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU