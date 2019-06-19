Выпускникам саратовской школы не выдают аттестаты

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-19T11:08:20+03:00

В соцсетях сообщается, что от школьников требуют купить учебники для библиотеки

Изменить размер текста: A A

В школе №86 Саратова выпускникам отказываются выдавать аттестаты.

Об этом опубликован анонимный пост в группе «Саратов онлайн».

По словам автора сообщения, школьник сдал все учебники, однако библиотекарь утверждает, что этого сделано не было, и теперь требует купить новые.

- Кажется, именно таким образом появляются «новые» учебники в школьной библиотеке. Как сказали детям: «библиотекарь уходит в отпуск, так что времени у вас нет!». Это называется школу закончили, даже спокойно это сделать не дают! — гласит пост в соцсети.

Мнения комментаторов разошлись. Одни возмущены ситуацией и предлагают пожаловаться в министерство образования. Другие считают, что учебники действительно не были сданы, в противном случае имелась бы соответствующая запись в обходном листе.

ИСТОЧНИК KP.RU