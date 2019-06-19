Выпускникам саратовской школы не выдают аттестаты
В школе №86 Саратова выпускникам отказываются выдавать аттестаты.
Об этом опубликован анонимный пост в группе «Саратов онлайн».
По словам автора сообщения, школьник сдал все учебники, однако библиотекарь утверждает, что этого сделано не было, и теперь требует купить новые.
- Кажется, именно таким образом появляются «новые» учебники в школьной библиотеке. Как сказали детям: «библиотекарь уходит в отпуск, так что времени у вас нет!». Это называется школу закончили, даже спокойно это сделать не дают! — гласит пост в соцсети.
Мнения комментаторов разошлись. Одни возмущены ситуацией и предлагают пожаловаться в министерство образования. Другие считают, что учебники действительно не были сданы, в противном случае имелась бы соответствующая запись в обходном листе.
ИСТОЧНИК KP.RU