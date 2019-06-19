На проспекте Строителей заасфальтировали 8 тыс. кв. м дороги

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-19T10:25:18+03:00

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В Саратове на проспекте Строителей завершены работы по ремонту дорожного покрытия. Всего заасфальтировано 8 тыс. кв. м.

- Сегодня, 19 июня, продолжается укладка нового покрытия 2-й Садовой улицы и фрезеровка Международной и Тархова, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Изменение графика работ может измениться из-за плохой погоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU