На проспекте Строителей заасфальтировали 8 тыс. кв. м дороги
Продолжается фрезеровка Международной и Тархова
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В Саратове на проспекте Строителей завершены работы по ремонту дорожного покрытия. Всего заасфальтировано 8 тыс. кв. м.
- Сегодня, 19 июня, продолжается укладка нового покрытия 2-й Садовой улицы и фрезеровка Международной и Тархова, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Изменение графика работ может измениться из-за плохой погоды.
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ИСТОЧНИК KP.RU