2019-06-19T10:16:33+03:00
Происшествия

На Бульваре Роз в Энгельсе у женщины отобрали телефон

В отдел с заявлением пришла 18-летняя девушка
Ольга Симонова
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В Энгельсе полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемого в ограблении на Бульваре Роз.

- Днем 8 июня в отдел обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что на торговой улице неизвестный ограбил 56-летнюю женщину, отобрав сотовый телефон LG за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция начала отрабатывать возможные места сбыта мобильника и установила, что преступление совершил 25-летний рецидивист, не раз попадавшийся на грабежах.

Его доставили в отдел, но похищенное не смогли изъять. В отношении парня возбудили уголовное дело и задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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