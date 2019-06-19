На Бульваре Роз в Энгельсе у женщины отобрали телефон

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-19T10:16:33+03:00

В отдел с заявлением пришла 18-летняя девушка

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В Энгельсе полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемого в ограблении на Бульваре Роз.

- Днем 8 июня в отдел обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что на торговой улице неизвестный ограбил 56-летнюю женщину, отобрав сотовый телефон LG за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция начала отрабатывать возможные места сбыта мобильника и установила, что преступление совершил 25-летний рецидивист, не раз попадавшийся на грабежах.

Его доставили в отдел, но похищенное не смогли изъять. В отношении парня возбудили уголовное дело и задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU