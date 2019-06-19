На Бульваре Роз в Энгельсе у женщины отобрали телефон
В Энгельсе полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемого в ограблении на Бульваре Роз.
- Днем 8 июня в отдел обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что на торговой улице неизвестный ограбил 56-летнюю женщину, отобрав сотовый телефон LG за 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция начала отрабатывать возможные места сбыта мобильника и установила, что преступление совершил 25-летний рецидивист, не раз попадавшийся на грабежах.
Его доставили в отдел, но похищенное не смогли изъять. В отношении парня возбудили уголовное дело и задержали.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU