В Балашове женщина потеряла три кольца и пошла в полицию
Правоохранители нашли похитителя ее мобильника
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В Балашове полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемого в краже телефона.
- В отдел 34-летняя женщина пришла 24 мая и рассказала, что ночью 18 мая она потеряла три кольца и у нее украли мобильник, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители 1 июня возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого — 47-летнего мужчину, уже не раз привлекавшегося к уголовной ответственности.
У него не изъяли похищенный телефон и выписали подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU