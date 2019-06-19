В Балашове женщина потеряла три кольца и пошла в полицию

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-19T09:59:42+03:00

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В Балашове полиция вчера, 18 июня, нашла подозреваемого в краже телефона.

- В отдел 34-летняя женщина пришла 24 мая и рассказала, что ночью 18 мая она потеряла три кольца и у нее украли мобильник, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители 1 июня возбудили уголовное дело и нашли подозреваемого — 47-летнего мужчину, уже не раз привлекавшегося к уголовной ответственности.

У него не изъяли похищенный телефон и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU