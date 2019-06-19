Строителям в Балаково опечатали краны

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-19T09:55:01+03:00

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Судебные приставы в Балаково Саратовской области по решению суда блокировали работу местного предприятия по выпуску железобетонных изделий.

Организацию уличили в нарушении требований промышленной безопасности. В частности, в ходе проверки выявили многочисленные нарушения при эксплуатации башенных кранов. Суд вынес решение о приостановке работы кранов на 65 суток.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав опечатал краны, а также предупредил должника, что в случае неисполнения решения суда он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Пока предприятие не исправит все замечания, приставы будут следить, чтобы кранами не пользовались, иначе руководству организации грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU