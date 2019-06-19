Застройщики Саратовской области обсудят основные условия и практику использования эскроу

СЕГОДНЯ 09:26 2019-06-19T09:45:21+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июня 2019 года в конференц-зале министерства строительства и ЖКХ Саратовской области пройдет круглый стол на тему: «Проектное финансирование строительства жилья с применением эскроу: практика финансирования». Организатором события выступило министерство строительства и ЖКХ области при поддержке банка «Открытие». Участники круглого стола обсудят изменения федерального законодательства и их влияние на рынок недвижимости и ипотечный рынок, а также особенности и практику применения программ проектного финансирования жилищного строительства и работы с банками по эскроу-счетам.

Заместитель начальника управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие» Никита Швед расскажет о подходах и рекомендациях банка «Открытие» по финансированию жилищного строительства и нюансах открытия и сопровождения эскроу-счетов. В ходе диалога участники встречи смогут узнать о практике применения финансовых инструментов и способах поддержки представителей строительной отрасли.

Дата проведения: 19 июня 2019 года.

Время проведения: 14:30 – 16:30.

Место проведения: конференц-зал министерства строительства и ЖКХ Саратовской области (Саратов, улица Челюскинцев, 114, второй этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU