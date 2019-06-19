2019-06-19T09:09:44+03:00
Происшествия

В Саратовской области за убийство автомобильным зеркалом парню дали 7,5 года

Избиение началось после совместной пьянки
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Пугачевском районе Саратовской области осудили 24-летнего мужчину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- В доме села Каменка 39-летний мужчина 18 февраля выпивал в компании 32-летнего брата и двоих приятелей. Между хозяином жилища и одним из гостей произошла ссора из-за того, что последний нелестно отзывался о его младшем брате, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Еще один влез в конфликт и избил хозяина дома руками ногами и боковым автомобильным зеркалом. После этого он вызвал «скорую» и ушел домой.

Медики госпитализировали потерпевшего, но 20 февраля он умер.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина скончался от тупой сочетанной травмы грудной клетки и живота.

Молодой человек признал свою вину. Суд вынес решение — семь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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