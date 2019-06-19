В Саратовской области начали строить дорогу в объезд станции Сенная

СЕГОДНЯ 08:56 2019-06-19T08:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольском районе Саратовской области вчера, 18 июня, началось строительство дороги в объезд станции Сенная по федеральной трассе Р-228.

- В открытии строительства принял участие губернатор области Валерий Радаев и замруководителя Федерального дорожного агентства РФ Виктор Тимофеев, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона.

Фото пресс-службы губернатора

Дорогу решено было строить в связи с возросшим потоком транспорта, проходящего по трассе через поселок, а из-за железнодорожного переезда на станции постоянно были пробки.

Во время запуска работ Валерий Радаев отметил, что это — историческое решение, к которому мы шли десять лет. Через Сенную проходит почти 50 поездов, а летом по этой дороге едут до 15 тыс. машин в сутки. Средства на это были выделены по проекту Президента РФ и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Помимо нового объезда, мы одновременно ремонтируем 60 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, — заявил глава региона.

Новая четырехполосная дорога протяженностью более 15 км начнется у села Ключи, а закончится у поворота на Куриловку. Также на объезде будет семь мостов и подземный пешеходный переход.

Предполагается, что строительство объезда станции Сенная продлится до 2022 года, его стоимость в 2019 году составит порядка 500 млн рублей. За эти деньги переделают коммуникации, возведут временную инфраструктуру и сделают земляное полотно будущей дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU