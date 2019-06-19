2019-06-19T09:12:30+03:00
Происшествия

Уклониста из Пугачева оштрафовали на 10 тыс. рублей

Парень пытался скрыться от призыва
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор уклонисту от армии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, отдать долг Родине не пожелал 21-летний парень.

Оказалось, что молодого человека призвали в армию в октябре 2018 года. Юноша однако не захотел добровольно прийти в военкомат и был доставлен туда сотрудниками полиции. Но и после этого он не явился в призывной пункт, чтобы отправиться к месту службы. При этом молодой человек вообще скрылся из дома.

В отношении уклониста было возбуждено уголовное дело. В суде он полностью признал вину. Его оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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