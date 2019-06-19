С 1 июля в Саратовской области начнут отстреливать кабанов

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-19T09:14:37+03:00

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В Саратовской области распределили лицензии на добычу животных.

- Жеребьевка проводится ежегодно для уравнивания шансов каждого охотника получить разрешение на добычу кабана, косули, лося и оленей, — сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Охотники подали 2 397 заявок. На добычу косули и кабана претендуют в основном в Саратовском, Красноармейском и Калининском районах. На лося люди желают поохотиться в Аркадакском и Калининском районах.

На косулю, лося и оленей сезон охоты будет открыт с 1 октября до 31 января. На кабана — с 1 июля по 15 января.

Итоги жеребьевки появятся на сайте охотничьего комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU