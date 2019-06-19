С 1 июля в Саратовской области начнут отстреливать кабанов
В Саратовской области распределили лицензии на добычу животных.
- Жеребьевка проводится ежегодно для уравнивания шансов каждого охотника получить разрешение на добычу кабана, косули, лося и оленей, — сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.
Охотники подали 2 397 заявок. На добычу косули и кабана претендуют в основном в Саратовском, Красноармейском и Калининском районах. На лося люди желают поохотиться в Аркадакском и Калининском районах.
На косулю, лося и оленей сезон охоты будет открыт с 1 октября до 31 января. На кабана — с 1 июля по 15 января.
Итоги жеребьевки появятся на сайте охотничьего комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU