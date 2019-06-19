Утром встали три трамвайных маршрута в Саратове

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-19T08:24:30+03:00

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Утром 19 июня в Саратове встали трамваи трех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», в 07:25 встали вагоны маршрута №10, а в 07:30 — №№4 и 6.

«Десятки» прекратили движение на остановке «Октябрьской поселок» из-за залома пантографа.

Причина остановки трамваев №№4 и 6, которые возят жителей Поливановки, неизвестна.

Также нет информации о возможном времени восстановления движения.

ИСТОЧНИК KP.RU