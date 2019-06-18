В Саратове столкнулись маршрутка и леговушка
Пострадал водитель "двенадцатой"
Фото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:
Маршрутный микроавтобуса Peugeot и легковушка столкнулись на улице Антонова в Саратове.
По предварительным данным, в 19.10 напротив дома №21а по Антонова произошло столкновение двух авто.
Не смогли разъехаться микроавтобус Peugeot и ВАЗ-2112. В результате госпитализирован водитель легковушки, он получил различные травмы, в частности, открытый перелом руки.
Фото Саратовской областной службы спасения
Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU