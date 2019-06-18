В Саратове столкнулись маршрутка и леговушка

СЕГОДНЯ 19:59 2019-06-18T20:30:07+03:00

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Маршрутный микроавтобуса Peugeot и легковушка столкнулись на улице Антонова в Саратове.

По предварительным данным, в 19.10 напротив дома №21а по Антонова произошло столкновение двух авто.

Не смогли разъехаться микроавтобус Peugeot и ВАЗ-2112. В результате госпитализирован водитель легковушки, он получил различные травмы, в частности, открытый перелом руки.

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU