2019-06-18T20:30:07+03:00
Происшествия

В Саратове столкнулись маршрутка и леговушка

Пострадал водитель "двенадцатой"
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

Маршрутный микроавтобуса Peugeot и легковушка столкнулись на улице Антонова в Саратове.

По предварительным данным, в 19.10 напротив дома №21а по Антонова произошло столкновение двух авто.

Не смогли разъехаться микроавтобус Peugeot и ВАЗ-2112. В результате госпитализирован водитель легковушки, он получил различные травмы, в частности, открытый перелом руки.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ГИБДД Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении Ford и ВАЗа в Саратове пострадала пассажирка иномарки
Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике
Под Саратовом охранник пруда утонул в нем во время рыбалки
В четверг — очередное масштабное отключение воды в Саратове
Панков: Саратовской области требуются средства на достройку проблемных домов
В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост зампреда правительства
В Саратове пропал высокий 80-летний пенсионер
У жителя Вольска дома нашли 3,5 кг марихуаны
В Саратовской области горел грузовой поезд
Под Хвалынском старушка пострадала в ДТП иномарок
В Петровске наркоман, матерщинник и эксгибиционист попал на скамью подсудимых
Суд обязал снести опасный дом в Саратове
В Лысых Горах мужчина угнал авто за 8 тыс. рублей
В Саратове обсуждают строительство завода в Горном
Второй попавшийся на взятке на Славянской площади ДПСник пойдет под суд
В четверг в Волжском районе Саратова прозвучат сирены
Под Саратовом огорченный полосой неудач мужчина обматерил полицейского
63 уволенных с «Тролзы» в Энгельсе работника обратились за помощью в центр занятости населения
Почти на сутки останутся без воды 112 домов, девять детсадов и больницы в Саратове
Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста
В Саратове мужчина зарезал безногую мать за требование алкоголя
В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы
В Марксе женщина на Opel задавила девочку-подростка
Николай Панков: Разработка инициатив будет по всем видам надзора