Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике
Часть саратовских выпускников уже узнали свои оценки по русскому
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На официальном информационном портале Единого государственного экзамена начали публиковать результаты ЕГЭ по русскому языку и физике.
Районные отделы образования в Саратове, куда материалы уже поступили, будут рассылать печатные версии документов об оценках по школам завтра, 19 июня. Однако некоторые образовательные учреждения уже получили итоги и педагоги обзвонили учеников.
Часть документов уже доступна на сайте сайте http://www.ege.edu.ru/, где начали загрузку результатов экзаменов.
ИСТОЧНИК KP.RU