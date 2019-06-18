2019-06-18T19:45:34+03:00
Общество

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике

Часть саратовских выпускников уже узнали свои оценки по русскому
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На официальном информационном портале Единого государственного экзамена начали публиковать результаты ЕГЭ по русскому языку и физике.

Районные отделы образования в Саратове, куда материалы уже поступили, будут рассылать печатные версии документов об оценках по школам завтра, 19 июня. Однако некоторые образовательные учреждения уже получили итоги и педагоги обзвонили учеников.

Часть документов уже доступна на сайте сайте http://www.ege.edu.ru/, где начали загрузку результатов экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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