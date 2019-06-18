2019-06-18T18:40:44+03:00
Происшествия

Под Саратовом охранник пруда утонул в нем во время рыбалки

Мужчину нашел его начальник
Ольга Симонова
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Фото СУ СКРФото СУ СКР
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 44-летнего жителя Аркадака.

- Предполагается, что мужчина летом подрабатывал, охраняя и облагораживая пруд в селе Малые Сестренки. Вчера, 17 июня, хозяин водоема целый день звонил работнику, но тот не брал трубку, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сегодня мужчина приехал в населенный пункт и в пруду увидел тело своего подчиненного, о чем сразу же оповестил полицию.

Труп вытащили из воды. Следователи осмотрели место происшествия и следов насильственной смерти не нашли.

По предварительной версии, мужчина рыбачил на одноместной лодке и потянулся за садком, из-за чего центр тяжести сместился и гражданин вместе с лодкой перевернулись, но выбраться из пруда он уже не смог.

В рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. После этого примут решение, возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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