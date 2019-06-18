Панков: Саратовской области требуются средства на достройку проблемных домов
Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост о заседании в ГД.
- Выступает министр финансов Антон Силуанов, говорит о внесении поправок в бюджет 2019 года. Отметил рост доходов на 264 млрд рублей. Важно, что эти доходы — не из нефтегазового сектора.
Особое внимание уделено реализации послания президента России. Речь идёт о решении вопросов обманутых дольщиков. 16 млрд рублей будет выделено на достройку тем регионам, где велик риск недостроя. По оценкам правительства, таких регионов в нашей стране 47. В числе регионов, которым требуется дополнительное финансирование из бюджета, и для нашей области.
Отдельно зашла речь о выделении 2,5 млрд рублей на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Конечно, всех проблем они не решат, но они станут весомым дополнением.
Не оставили депутаты и вопросы повышения цен на бензин. Предложили законодательно ограничить рост цен на топливо. Возможно это так и есть, — написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU