2019-06-18T17:03:28+03:00
Общество

Панков: Саратовской области требуются средства на достройку проблемных домов

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост о заседании в ГД.

- Выступает министр финансов Антон Силуанов, говорит о внесении поправок в бюджет 2019 года. Отметил рост доходов на 264 млрд рублей. Важно, что эти доходы — не из нефтегазового сектора.

Особое внимание уделено реализации послания президента России. Речь идёт о решении вопросов обманутых дольщиков. 16 млрд рублей будет выделено на достройку тем регионам, где велик риск недостроя. По оценкам правительства, таких регионов в нашей стране 47. В числе регионов, которым требуется дополнительное финансирование из бюджета, и для нашей области.

Отдельно зашла речь о выделении 2,5 млрд рублей на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Конечно, всех проблем они не решат, но они станут весомым дополнением.

Не оставили депутаты и вопросы повышения цен на бензин. Предложили законодательно ограничить рост цен на топливо. Возможно это так и есть, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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