В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост зампреда правительства

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-18T17:02:05+03:00

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Депутаты Саратовской областной думы поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост заместителя председателя правительства области.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, соответствующий вопрос рассматривали на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Следующим этапом будет рассмотрение кандидатуры Сергея Наумова, который сейчас возглавляет Саратовский социально-экономический институт, на очередном заседании областной думы.

Должность зампреда правительства, на которую выдвинут Сергей Наумов, предполагает кураторство социальной сферы, в том числе здравоохранения, занятости, труда, миграции и ряда других вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU