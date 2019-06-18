В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост зампреда правительства
Депутаты Саратовской областной думы поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост заместителя председателя правительства области.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном парламенте, соответствующий вопрос рассматривали на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
Следующим этапом будет рассмотрение кандидатуры Сергея Наумова, который сейчас возглавляет Саратовский социально-экономический институт, на очередном заседании областной думы.
Должность зампреда правительства, на которую выдвинут Сергей Наумов, предполагает кураторство социальной сферы, в том числе здравоохранения, занятости, труда, миграции и ряда других вопросов.
ИСТОЧНИК KP.RU