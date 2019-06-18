2019-06-18T16:52:48+03:00
Общество

В Саратове пропал высокий 80-летний пенсионер

Петр Коротков может быть дезориентирован
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове ищут 80-летнего Петра Борисовича Короткова.

Как выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 17 июня и может быть дезориентирован.

По приметам его рост 185 см, он нормального телосложения, у него седые волосы с залысинами и карие глаза.

Когда его видели последний раз, мужчина был одет в синюю футболку, темно-синие спортивные брюки с белыми лампасами и черные ботинки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг — очередное масштабное отключение воды в Саратове
Панков: Саратовской области требуются средства на достройку проблемных домов
В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост зампреда правительства
У жителя Вольска дома нашли 3,5 кг марихуаны
В Саратовской области горел грузовой поезд
Под Хвалынском старушка пострадала в ДТП иномарок
В Петровске наркоман, матерщинник и эксгибиционист попал на скамью подсудимых
Суд обязал снести опасный дом в Саратове
В Лысых Горах мужчина угнал авто за 8 тыс. рублей
В Саратове обсуждают строительство завода в Горном
Второй попавшийся на взятке на Славянской площади ДПСник пойдет под суд
В четверг в Волжском районе Саратова прозвучат сирены
Под Саратовом огорченный полосой неудач мужчина обматерил полицейского
63 уволенных с «Тролзы» в Энгельсе работника обратились за помощью в центр занятости населения
Почти на сутки останутся без воды 112 домов, девять детсадов и больницы в Саратове
Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста
В Саратове мужчина зарезал безногую мать за требование алкоголя
В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы
В Марксе женщина на Opel задавила девочку-подростка
Николай Панков: Разработка инициатив будет по всем видам надзора