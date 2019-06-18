В Саратове пропал высокий 80-летний пенсионер
Петр Коротков может быть дезориентирован
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В Саратове ищут 80-летнего Петра Борисовича Короткова.
Как выяснила «КП-Саратов» в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте», мужчина пропал 17 июня и может быть дезориентирован.
По приметам его рост 185 см, он нормального телосложения, у него седые волосы с залысинами и карие глаза.
Когда его видели последний раз, мужчина был одет в синюю футболку, темно-синие спортивные брюки с белыми лампасами и черные ботинки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU