У жителя Вольска дома нашли 3,5 кг марихуаны

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-18T16:35:49+03:00

Его осудили на три с лишним года

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В Вольске осудили 20-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном выращивании растений, содержащих наркотики, и незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере.

- Весной 2018 года парень во дворе частного дома посадил семена конопли, вырастил их, а затем собрал, измельчил и припрятал в постройках для личного употребления, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Осенью того же года оперативники провели в жилище злоумышленника обыск и нашли 28 стеблей конопли и 3,5 кг марихуаны.

Суд приговорил вольчанина к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU