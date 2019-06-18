В Саратовской области горел грузовой поезд
Огонь охватил локомотив
Фото ГУ МЧС Саратовской области
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В Вольском районе Саратовской области сегодня, 18 июня, загорелся поезд.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 15:20.
На железнодорожной станции Новые Шиханы загорелся грузовой состав №3137, который следовал из Вольска в Шиханы. Огонь охватил кабину и первую секцию локомотива №1362.
Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. На тушение выезжали 21 человек на пяти единицах техники. Десять из них — от МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU