2019-06-18T16:25:03+03:00
Происшествия

В Саратовской области горел грузовой поезд

Огонь охватил локомотив
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГУ МЧС Саратовской областиФото ГУ МЧС Саратовской области
Изменить размер текста:

В Вольском районе Саратовской области сегодня, 18 июня, загорелся поезд.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 15:20.

На железнодорожной станции Новые Шиханы загорелся грузовой состав №3137, который следовал из Вольска в Шиханы. Огонь охватил кабину и первую секцию локомотива №1362.

Общая площадь возгорания составила 1 кв. м. На тушение выезжали 21 человек на пяти единицах техники. Десять из них — от МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В четверг — очередное масштабное отключение воды в Саратове
Панков: Саратовской области требуются средства на достройку проблемных домов
В Саратовской облдуме поддержали кандидатуру Сергея Наумова на пост зампреда правительства
В Саратове пропал высокий 80-летний пенсионер
У жителя Вольска дома нашли 3,5 кг марихуаны
Под Хвалынском старушка пострадала в ДТП иномарок
В Петровске наркоман, матерщинник и эксгибиционист попал на скамью подсудимых
Суд обязал снести опасный дом в Саратове
В Лысых Горах мужчина угнал авто за 8 тыс. рублей
В Саратове обсуждают строительство завода в Горном
Второй попавшийся на взятке на Славянской площади ДПСник пойдет под суд
В четверг в Волжском районе Саратова прозвучат сирены
Под Саратовом огорченный полосой неудач мужчина обматерил полицейского
63 уволенных с «Тролзы» в Энгельсе работника обратились за помощью в центр занятости населения
Почти на сутки останутся без воды 112 домов, девять детсадов и больницы в Саратове
Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста
В Саратове мужчина зарезал безногую мать за требование алкоголя
В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы
В Марксе женщина на Opel задавила девочку-подростка
Николай Панков: Разработка инициатив будет по всем видам надзора