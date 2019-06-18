Под Хвалынском старушка пострадала в ДТП иномарок
85-летнюю женщину отправили в больницу
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Хвалынском районе Саратовской области столкнулись Nissan X-Trail и Opel Vectra.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, авария произошла на 75-м км трассы Р-228.
Предполагается, что водитель Nissan с водителем и тремя пассажирами резко затормозил, а вторая иномарка — не соблюдала дистанцию и врезалась в первую. В Opel находились три человека, среди них пострадала только 85-летняя женщина.
Спасатели оказали старушке первую помощь и отправили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU