2019-06-18T15:48:51+03:00
Происшествия

В Петровске наркоман, матерщинник и эксгибиционист попал на скамью подсудимых

Он признался во всех своих преступлениях
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Петровска. Его обвиняют в оскорблении полицейского при исполнении и незаконном хранении наркотиков.

- Следствие считает, что вечером 5 февраля 2019 года пьяный мужчина шел домой от друзей, когда его заметили полицейские. Они подошли к нему и объяснили, что он совершил административное правонарушение, появившись на улице в таком виде. Правоохранители предложили гражданину пройти в отдел, а затем в больницу для медосвидетельствования. Он согласился, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Как мы уже сообщали, в амбулатории, когда врачи взяли анализы, а стражи порядка начали составлять протокол, мужчина рассвирепел и начал обзывать полицейского, а также показал всем свои гениталии.

Также 14 марта тот же гражданин, испытав приступ грусти, пошел в гаражи, чтобы достать свои запасы растительного наркотика. По пути его опять остановили правоохранители и во время досмотра нашли и изъяли запрещенное вещество.

Мужчина признался во всех своих преступлениях. Следователи направили дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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