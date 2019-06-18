Суд обязал снести опасный дом в Саратове
В Ленинском районе Саратова после иска прокуратуры снесут аварийный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о многоквартирном доме на проспекте 50 лет Октября, 57.
Ранее его жильцы обратились в прокуратуру с жалобой на нарушения жилищного законодательства. Были проведены совместные с Госжилинспекцией проверки, которые подтвердили, что дом находится в непригодном состоянии: на наружных и несущих стенах образовались трещины, вываливаются кирпичи, перекрытия обветшали и провисают.
Суд пришел к выводу, что проживание в таком доме опасно не только для жителей, но и случайных прохожих. Поэтому здание признано аварийным и подлежащим сносу.
ИСТОЧНИК KP.RU