В Лысых Горах мужчина угнал авто за 8 тыс. рублей
Именно на такую сумму его оштрафовал суд
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В Лысогорском районе Саратовской области осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне авто.
- Мужчина 28 сентября 2019 года залез в ВАЗ-21074 и завел оставленными хозяином в замке зажигания ключами авто, а после уехал на нем, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Полицейские нашли сломанную машину в низине у трассы в сторону Саратова до поворота поселка Красный Октябрь.
Суд приговорил угонщика к штрафу в 8 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU