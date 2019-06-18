В Лысых Горах мужчина угнал авто за 8 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-18T15:11:57+03:00

Именно на такую сумму его оштрафовал суд

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В Лысогорском районе Саратовской области осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в угоне авто.

- Мужчина 28 сентября 2019 года залез в ВАЗ-21074 и завел оставленными хозяином в замке зажигания ключами авто, а после уехал на нем, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Полицейские нашли сломанную машину в низине у трассы в сторону Саратова до поворота поселка Красный Октябрь.

Суд приговорил угонщика к штрафу в 8 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU