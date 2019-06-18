Второй попавшийся на взятке на Славянской площади ДПСник пойдет под суд

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-18T14:43:33+03:00

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В Волжском районе Саратова следователи завершили расследование в отношении экс-инспектора ДПС. Его обвиняют в получении взятки.

- Следствие считает, что утром 13 декабря 2018 года двое правоохранителей на посту на Славянской площади остановили автомобиль с прицепом, разрешения на который у водителя не было. Чтобы не привлекать водителя к ответственности, ДПСники потребовали у шофера 10 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Денег у мужчины не было, и он поехал снимать их в банкомате, а на самом деле — в полицию.

В тот же день инспекторы получили желанную взятку, и их «накрыли» сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Один из стражей порядка признал свою вину. Следователи направили в суд ходатайство о применении к обвиняемому меры в виде судебного штрафа.

Напомним, в отношении его подельника, второго ДПСника, ранее прекратили уголовное преследование и также обязали выплатить судебный штраф в размере 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU