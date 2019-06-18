В четверг в Волжском районе Саратова прозвучат сирены
Жителей попросили сохранять спокойствие
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В Саратове 20 июня, в четверг, прозвучат сирены.
- В рамках профподготовки персонала Единой дежурно-диспетчерской службы пройдет практическое занятие. На нем проверят готовность оборудования радиовещания с реальным включением сирены, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Сигнал прозвучит в Волжском районе Саратова в период с 9:30 до 12:20. Жителей просят сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU