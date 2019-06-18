В четверг в Волжском районе Саратова прозвучат сирены

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-18T14:34:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове 20 июня, в четверг, прозвучат сирены.

- В рамках профподготовки персонала Единой дежурно-диспетчерской службы пройдет практическое занятие. На нем проверят готовность оборудования радиовещания с реальным включением сирены, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Сигнал прозвучит в Волжском районе Саратова в период с 9:30 до 12:20. Жителей просят сохранять спокойствие.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU