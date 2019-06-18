2019-06-18T13:33:43+03:00
Общество

63 уволенных с «Тролзы» в Энгельсе работника обратились за помощью в центр занятости населения

По данным Минпрома, предприятию оказывают содействие и пытаются привлечь инвестора
Ольга Симонова
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..Фото: Дарья Вострикова
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В правительстве Саратовской области ищут инвестора и собственника для завода троллейбусов «Тролза» в Энгельсе.

- Предприятию оказывается содействие в исполнении действующих контрактов и привлечении новых заказов. Ведется системная работа по привлечению заемных средств. Делается все возможное для возобновления производства, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.

Как говорится в сообщении Минпрома, ситуацию с «Тролзой» постоянно контролируют глава области Валерий Радаев и вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин, а работа по выводу предприятий из кризиса ведется также и на федеральном уровне.

- По поручению Радаева создана рабочая группа под руководством первого зампредседателя правительства региона Вадима Ойкина, которая тесно взаимодействует с менеджментом завода «Тролза», — отметили в Минпроме.

Министерство занятости, труда и миграции также предоставило свой комментарий о высвобождении работников с предприятия.

- По данным на 17 июня, в центр занятости населения Энгельса по вопросам постановки на учет в качестве безработных обратились 63 человека, уволенных с «Тролзы», среди которых 28 — пенсионеры, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минтруда.

Сейчас в базе данных энгельсского центра занятости населения находятся порядка 2,1 тыс. вакансий, 1,1 тыс. из которых — по рабочим профессиям.

Как уточнили в министерстве, с каждым обратившимся будет проведена адресная работа и оказано максимальное содействие в трудоустройстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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