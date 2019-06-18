Почти на сутки останутся без воды 112 домов, 9 детсадов и больницы в Саратове

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-18T13:11:40+03:00

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В Ленинском районе Саратова ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», завтра 18 июня, с 7 часов утра не будет воды по улицам Одесская, Охотная, Международная, Лунная, Мира, Гвардейская, Артиллерийская, Саперная, Тверская и ряда других.

Отключение связано с остановкой работы насосной станции «Сокол-Мир». Предположительно, воду вернут ночью.

В зону отключения попали 112 жилых домов от двух до 23 этажей, а также 8-я Горбольница, 4-й роддом, городская станция «скорой помощи», поликлиника №16, поликлиника «Сокол», детсады №77, 84, 118, 151, 238, 146, 188, 198, 199 и лицей №36.

Воду будут подвозить на Одесскую, 46а с 10 до 15 часов и с 17 до 20 часов; на Мира, 19 с 10 до 15 часов; на Лунную, 45 с 17 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU