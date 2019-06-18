2019-06-18T13:11:40+03:00
Недвижимость

Почти на сутки останутся без воды 112 домов, 9 детсадов и больницы в Саратове

Цистерны с водой приедут по трем адресам
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова ожидается масштабное отключение воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», завтра 18 июня, с 7 часов утра не будет воды по улицам Одесская, Охотная, Международная, Лунная, Мира, Гвардейская, Артиллерийская, Саперная, Тверская и ряда других.

Отключение связано с остановкой работы насосной станции «Сокол-Мир». Предположительно, воду вернут ночью.

В зону отключения попали 112 жилых домов от двух до 23 этажей, а также 8-я Горбольница, 4-й роддом, городская станция «скорой помощи», поликлиника №16, поликлиника «Сокол», детсады №77, 84, 118, 151, 238, 146, 188, 198, 199 и лицей №36.

Воду будут подвозить на Одесскую, 46а с 10 до 15 часов и с 17 до 20 часов; на Мира, 19 с 10 до 15 часов; на Лунную, 45 с 17 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
63 уволенных с «Тролзы» в Энгельсе работника обратились за помощью в центр занятости населения
Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста
В Саратове мужчина зарезал безногую мать за требование алкоголя
В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы
В Марксе женщина на Opel задавила девочку-подростка
Николай Панков: Разработка инициатив будет по всем видам надзора
Праздник выпускников Энгельса «Молодые ветра» пройдет 27 июня
Двое студентов пытались заработать на переброске телефонов в саратовскую колонию
«Теннис без границ» снова пройдет в Саратове
На трассе под Саратовом перевернулся Hyundai Sonata
В Саратове педофил-иностранец публично одобрял сирийских террористов
В домах Заводского района Саратова отключили воду
Под Саратовом девочка пострадала в ДТП ВАЗа и фуры
Преподавателя энгельсского института заподозрили во взяточничестве
Определен самый популярный вопрос жителей в контакт-центр Регоператора
Дети подожгли дом в поселке под Лысыми Горами
В Саратове у пенсионера через PayPal украли 14,5 тыс. рублей
Панков: Прекрасно, когда наша молодежь имеет возможность учиться у таких людей
На «Розе ветров — 2019» в Саратове выступит участник лейбла Black Star
В Змеевых горах Саратовской области пройдет фестиваль воздушных змеев
Утром в Саратове перевернулся ВАЗ-2111
В Саратове полиция поймала в автобусе карманницу с поличным
Подросток с помощью отвертки обокрал дом в поселке Труд
В Подмосковье арестован убийца из Балашова
В Саратовской области ожидается гроза
Сергей Наумов станет зампредом правительства Саратовской области по социальной сфере