Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста
Пенсионера-байкера госпитализировали
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В Балаковском районе Саратовской области вчера, 17 июня, водитель ВАЗ-21053 наехал на велосипедиста.
- ДТП случилось на 4-м км дороги между Балаковом и Духовницким. 56-летний мужчина за рулем авто врезался в двухколесный транспорт, которым управлял 71-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пенсионера госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU