Под Балаковом «Жигули» наехали на велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-18T12:41:51+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области вчера, 17 июня, водитель ВАЗ-21053 наехал на велосипедиста.

- ДТП случилось на 4-м км дороги между Балаковом и Духовницким. 56-летний мужчина за рулем авто врезался в двухколесный транспорт, которым управлял 71-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пенсионера госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU