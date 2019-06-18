2019-06-18T13:11:47+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина зарезал безногую мать за требование алкоголя

Женщина оскорбляла его нецензурной бранью [фото]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове вынесен приговор 36-летнему мужчине, который ранее уже был судим.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве своей беспомощной матери.

Мужчина жил вместе с 69-летней мамой, которая являлась инвалидом первой группы, в доме на улице Веселая. При этом у женщины были ампутированы обе ноги, и она передвигалась в инвалидном кресле.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

В ночь на 30 октября мужчина и женщина распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, мать попросила сына сходить в магазин за добавкой. Ему это не понравилось, он считал, что они и так уже достаточно пьяны.

Разозлившаяся на отказ мать начала оскорблять сына, нецензурно его обзывая. В ответ на это мужчина сбросил женщину на пол с инвалидного кресла и не менее восьми раз ударил ее ногами по голове и телу. После этого он схватил со стола нож и ударил беспомощную женщину не менее 12 раз в шею и голову.

После этого он вызвал полицию и во всем признался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Суд приговорил его к 14 годам и месяцу в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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