2019-06-18T12:36:17+03:00
Общество

В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы

Сорняк находился в партии в количестве 1 шт/кг
Ольга Симонова
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В июне 2019 года госинспекторы Россельхознадзора по Саратовской области нашел в партии пшеницы весом 456 тонн опасный сорняк.

- Там находилось 456 тыс. штук горчака ползучего (1 шт/кг), что подтвердила лабораторная экспертиза. Это растение одно из самых вредоносных на Земле, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

Теперь зараженную партию запретили вывозить за пределы Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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