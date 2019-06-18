В Саратовской области нашли почти 500 тонн зараженной пшеницы
Сорняк находился в партии в количестве 1 шт/кг
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В июне 2019 года госинспекторы Россельхознадзора по Саратовской области нашел в партии пшеницы весом 456 тонн опасный сорняк.
- Там находилось 456 тыс. штук горчака ползучего (1 шт/кг), что подтвердила лабораторная экспертиза. Это растение одно из самых вредоносных на Земле, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.
Теперь зараженную партию запретили вывозить за пределы Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU